تفاصيل الموسم الثاني من "كابيتانو مصر" وأماكن وموعد الاختبارات

كشف الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على برنامج “كابيتانو مصر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بدء اختبارات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر

وأضاف “فايق” أن شروط اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩ تشمل المحافظات وأماكن الاختبارات والمواعيد كالتالي:

١- سوهاج (١٢ و١٣ يوليو ٢٠٢٣) مركز شباب مدينة سوهاج.

٢- أسوان ( ١٥ و١٦ يوليو ٢٠٢٣) ملاعب جامعة أسوان.

٣- المنيا (١٩ و٢٠ يوليو ٢٠٢٣) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

٤- بورسعيد (٢٤ و٢٥ يوليو ٢٠٢٣) المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

٥- البحيرة (٣٠ و٣١ يوليو ٢٠٢٣) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

٦- المنوفية (٥ و٦ ـغسطس ٢٠٢٣ ) نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

٧- الغربية (٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٣) نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

٨ - القاهرة (١٣ و١٤ أغسطس٢٠٢٣) مركز شباب الجزيرة.

شروط إجراء الاختبارات “كابيتانو مصر” الموسم الثاني

١- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) والحضور بصورة شهادة الميلاد.

٢- أن لا يكون مسجل بأى نادى أو هيئة رياضية.

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى).

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى:

https://www.emys.app/sport/capitano2/

٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة.

٦ - الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات.

يمكن التسجيل عن طريق الباركود التالي: