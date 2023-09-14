رجل أعمال يحرر محضرًا بسرقة 750 ألف جنيه من أحد محلاته بالهرم

حرر رجل أعمال محضرًا في قسم شرطة الهرم، يفيد بتعرضه لسرقة 750 ألف جنيه، من أحد المحلات المملوكة له، ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة.

التفاصيل بدأت ببلاغ حرره رجل الأعمال م ب. يفيد بتعرض أحد المحلات المملوكة له بسرقة 750 ألف جنيه.

على الفور توجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم فحص مكان البلاغ وتبين سرقة مبلغ مالي وعدم وجود أي كسور أو خدوش، وتم تفريغ كاميرات المراقبة.

تحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لحل لغز الجريمة وتحديد هوية المتهمين.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة سيارة أجرة بالإكراه بمدينة الشروق، وقد أمر اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة للمباحث، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.