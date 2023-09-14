"العسومى" يدعو الدول العربية لوضع استراتيجيات خاصة لتعزيز الوعى الديمقراطى

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن تعزيز آليات الديمقراطية يعد الركيزة الأساسية لنهضة الشعوب والأمم خاصة في ظل التحولات التي تشهدها منطقتنا العربية، مثمنًا الخطوات الرائدة التي اتخذتها بلداننا العربية لتحقيق الديمقراطية وسعيها الدءوب نحو ترسيخ مبادئها.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

وضع برامج وطنية واستراتيجيات لرفع وعى الشعوب بآليات الديمقراطية

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضرورة أن تقوم البرلمانات الوطنية في الدول العربية بالمساهمة بشكل حثيث في وضع برامج وطنية واستراتيجيات تسهم في رفع وعى الشعوب بآليات تطبيق الديمقراطية وخاصة لدى جيل الشباب، حيث إن العالم أصبح قرية صغيرة نتيجة الثورة التكنولوجية التي تشهد تطورًا ملموسًا يومًا بعد يوم، مشددًا على أهمية العمل من أجل بناء جيل واعٍ للمفاهيم الصحيحة والأسس الحقيقية لممارسة الديمقراطية التي تسعى لبناء المجتمعات وليس هدمها.

فرصة هامة لتسليط الضوء على النماذج العربية الناجحة

وقال رئيس البرلمان العربي إن هذا اليوم يشكل فرصة هامة لتسليط الضوء على النماذج العربية الناجحة التي مارست الديمقراطية وعززت من مشاركة مختلف فئات المجتمع في عملية صنع القرار على كل المستويات وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1988، وهي تتخذ قرارًا واحدًا على الأقل كل سنة تعرض فيه لجانب ما من جوانب الديمقراطية. في عام 2015، التزم قادة العالم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بإيجاد عالم تعتبر فيه الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، فضلًا عن أن البيئة المواتية على المستويين الوطني والدولي ضرورية للتنمية المستدامة.

وعاد جدول الأعمال للتأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في وقت سابق في مؤتمر القمة العالمي في عام 2005 وفي إعلان الألفية، وذلك وفقًا لما نشرته المنظمة الأممية على موقعها الرسمي.