استعدادات البحر الأحمر للعام الدراسى الجديد

جهود مكثفة أجرتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك لاستقبال الطلاب والمعلمين بعد عملية تطوير شاملة في مختلف الخدمات والأبنية التعليمية، ومن خلال خطة عمل متكاملة للمحافظة على استقرار التلاميذ طوال العام الدراسي.

وقال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة التجهيزات، ووضع خطة العمل بجميع المدارس، وذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد أنه تم التنسيق على ضرورة تقديم مديري الإدارات ووكلاء الإدارات لخطط المرور على المدارس في الفترة المقبلة لمتابعة الاستعدادات مع بيان بالموقف من أعمال الصيانة الخفيفة بالمدارس، بجانب تحديد أعداد المدارس التي تم الانتهاء من أعمال الصيانة بها، وتجهيز ملف كامل عن الأعمال التي تمت.

تعليم البحر الأحمر: مستعدون للعام الدراسي الجديد

وأضاف منير لـ«الدستور»؛ أن مدارس البحر الأحمر بمختلف إداراتها مستعدة لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة كل متطلبات العملية التعليمية ومنها موقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الإدارات المعنية بالمديرية بضرورة تكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس بالمحافظة، وحتى في أيام العطلات والإجازات الرسمية، ورفع التقارير اليومية.

وكشف منير أن هناك أعمالًا تجري على قدمٍ وساق لبحث متطلبات المدارس والعمل على حلها قبل بدء الدراسة وتلافي المعوقات، مشيدًا بالجهود التي تتم في كل الإدارات التعليمية لحصر وتلافي أي مشكلات قد تعوق سير العملية التعليمية بالمدارس، موضحًا أنه تمت دراسة نسب العجز في مدرسي المواد التعليمية المختلفة، ليتم وضع حلول لها بما يتماشى مع مصلحة الطلاب بالمدارس.