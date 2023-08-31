وكيل "تعليم البحر الأحمر" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مسئولي العملية التعليمية بالمديرية لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وكذلك جاهزية المقرات داخل المدارس للانتخابات الرئاسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر خلال الاجتماع على متابعة آليات الاستعدادات الأولية للانتخابات الرئاسية وضمان جودة مقرات اللجان، والتحفيز على الحق الدستوري في الانتخابات.

أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب، وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم، مشددًا على ضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس المحافظة والمنشآت التعليمية، وكذلك الموقف التنفيذي للصيانة البسيطة والشاملة، والإنشاءات الجديدة بالمدارس، فضلًا عن مراجعة مدارس الفترتين وتقليل الكثافة باستخدام الفراغات المتاحة بالمدارس ومتابعة التنفيذ وفق الخريطة الزمنية لليوم الدراسي.

التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب

بالإضافة إلى التدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى وعدد المخارج وتكثيف الإشراف على السلالم والمخارج، مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.

رئيس غارب يتفقد وحدة الامل الصحية للوقوف على إمكانياتها

في سياق آخر، تفقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اليوم الخميس، وحدة الامل الصحية بشارع الإذاعة للوقوف على حالة المبنى، والأجهزة الطبية ورصيد الادوية للتحقق من تقديم خدمة صحية مميزة لأهالي المدينة.

كما تفقد رئيس مدينة غارب الأجهزة الطبية والتأكد من سلامة كرسي الأسنان، كما تفقد الصيدلية الخاصة بالوحدة للتحقق من توافر الادوية وتوافر "بنج" الاسنان ودواء مرض السكر .

وشدد نديم على حسن معاملة المواطنين زائري الوحدة الصحية لتلقى الخدمات الطبية اللازمة، مؤكدا على المرور الدوري على جميع الوحدات الصحية ومحاسبة المقصرين فى تأدية عملهم.

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