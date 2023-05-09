الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

تدريب المعلمين الجدد
تدريب المعلمين الجدد

تفقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، القاعات التدريبية التي تجري بها أعمال تدريب المعلمين الناجحين في «مسابقة ٣٠ ألف معلم»، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 9 مايو، بالقاعات التابعة للمديرية وهي (قاعة مبني الملحق __ قاعة مبني التطوير التكنولوجي)، وذلك في إطار التوجيهات باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات «مسابقة ٣٠ ألف معلم»، التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووفقاً للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م.

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتدربين، وأشاد بالجهد المبذول من المدربين، موجها للمتدربين بضرورة الالتزام والحفاظ على قيمة المعلم واتباع قواعد التدريب والإجراءات المنظمة واتباع تعليمات المدربين والعمل على الإنصات لزيادة المعرفة وكسب مهارات العمل.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتياز الاختبارات المكملة، التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه و أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالإختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى أن إجمالي المستهدفين للتدريب ٢٨٧ معلم ومعلمة مقسمين كالآتي في إدارة الغردقة التعليمية ٢٠٢ معلم ومعلمة، وفي إدارة سفاجا التعليمية ٣٧ معلم ومعلمة، وفي إدارة القصير التعليمية ٥٦ معلم ومعلمة.

يذكر أن الهدف العام للبرنامج  هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين  الجدد، حيث أن الناتج التربوي من التدريب  تعزيز روح الإنتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، وإعداد المعلمين الجدد لإجتياز الإختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي، بالإضافة إلى أنه يتم تدريبهم عن طريق  مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية.

ويتم التدريب علي مدار 3 أيام، مقسمة علي النحو التالي: اليوم الأول تنمية قيم الولاء والإنتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، اليوم الثاني التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، اليوم الثالث مهارات الإتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم وإجتياز المقابلة الشخصية.

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