الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يبحث دعم وتطوير الصناعة مع المبادرة الوطنية "ابدأ"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، وفد المبادرة الرئاسية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

أهداف المبادرة 

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.

وأكد محافظ الإسماعيلية الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكل أنواعها، مشيرًا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

مجهود المحافظة

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى الجهود التي تبذلها محافظة الإسماعيلية في ملف دعم الاستثمار، خاصة بما تضمه المحافظة من ركيزة أساسية في القطاع الصناعي، حيث تضم عدة مناطق صناعية ومنطقة حرة استثمارية، وتتميز بوجود العديد من التسهيلات والحوافز التي تشجع على الصناعة والاستثمار داخل المحافظة، بالإضافة إلى توجه المحافظة نحو التصنيع الزراعي، خاصة أن المحافظة تتميز بطابعها الزراعي ومنتجاتها التي يتم تصديرها للعديد من الدول الأوروبية والعربية.

ورحب محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة، والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية النزول ودراسة المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع لسرعة حل مشكلاتهم ودمجهم بعجلة الإنتاج.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم أعضاء المبادرة ومسئول حياة كريمة والجمعيات الزراعية المتعثرة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين بالإسماعيلية والشباب، للعمل في هذا الملف بنطاق المحافظة.

واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على ٣ محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكارية لمحافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لمجهوداته الملموسة في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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