تحصين 370 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتي انطلقت في 15 يوليو الجاري، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

تحصين 370 ألف رأس ماشية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كل التحصينات لتوفير بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيرًا إلى أنه تم تحصين 370 ألفًا و245 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة إنجاز 99,1%، وذلك منذ بدء العمل بالحملة، مؤكدًا أن الحملة مستمرة في مباشرة أعمالها يوميًا حتى تحقيق المستهدف.

وذلك من خلال لجان ثابتة ومتحركة من بيت لبيت لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية، مناشدًا المربين والفلاحين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

وأشاد محافظ المنوفية، بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة و الالتزام بكل التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.