"التميز الحكومى" و"الأعلى للجامعات" يتابعان تحكيم جوائز جامعة عين شمس

عقدت جائزة مصر للتميز للحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية لجامعة عين شمس برئاسة السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

حضر الاجتماع كل من المهندس خالد مصطفي الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد محمدي مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف عبدالباسط الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة.

إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية

وخلال الاجتماع، أشار السفير هشام بدر إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية يأتي استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي بعدد من المؤسسات الحكومية بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.

تطبيق معايير التميز بالجامعة

ومن جهته، أشاد المهندس خالد مصطفى بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز خلال الدورات السابقة للجائزة الوطنية، مؤكدًا أهمية الدور الريادي للجامعات ليس فقط في مجال التعليم والبحث العلمي إنما لكونها بمثابة منارة للمعرفة والأفكار حيث نتطلع إلى دعمها في نشر ثقافة التميز والجودة بالجهات المختلفة، ومعربًا عن تقديره لدور المجلس الأعلى للجامعات كشريك أساسي في تنفيذ ودعم منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.

وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور محمد عبدالسلام مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي الآليات التي اتُّخذت لتنفيذ الجوائز الداخلية، ومراحل العمل بداية من مرحلة تدريب سفراء التميز والمقيمين والتي استمرت لمدة 790 ساعة عمل، وتقديم طلبات الترشح، وتلى ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم ثم عرض النتائج النهائية، وقام فريق التقييم ولجنة الجودة باستعراض نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المتأهلة وصولًا إلى عرض التوصيات الختامية.

تجدر الإشارة إلى تقدم عدد 12 كلية بجوائز التميز المؤسسي "فئة الكليات الحكومية" لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية، 6 كليات تنافست داخليًا للفوز بجائزة جامعة عين شمس للتميز الداخلي تمهيدًا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.