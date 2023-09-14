الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 29 مخالفة سير لسيارات الأجرة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة مشروع المواقف بمطروح، حملة تفتيش على خطوط سير سيارات الأجرة ومراجعة الالتزام  بالتصريح للعمل باحياء  وكورنيش مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع إدارة ومباحث المرور. 

وأوضح المهندس محمد القط، مدير مشروع المواقف بمطروح، أن الحملة أسفرت عن  تحرير ٢٩ مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مع استمرار جهود متابعة انتظام  خطوط سير سيارات الأجرة والالتزام بتصريح العمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش. 

تكثيف الحملات المرورية بمرسى مطروح

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أى تجاوزات، لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف. 

وفى سياق أخر، كان قد أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان سابق له، استمرار تكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات الميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في كافة المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحى على المحافظة خلال موسم الصيف. 

وعقد اللواء خالد شعيب اجتماعا لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة، وجميع مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح. 

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