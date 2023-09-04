محافظ مطروح يناقش مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بالكيلو 10 (صور)

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا، اليوم الإثنين، لمناقشة مقترحات تصميم الموقف العمومى الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ بمدخل مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف الموحدة وجميع مديري الاجهزة التنفيذيه المعنية وإدارة مرور مطروح.

تصميمات مجمع مواقف السيارات الجديد على مساحة ١٠ افدنة

واستمع محافظ مطروح لشرح من رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي حول تصميمات مجمع مواقف السيارات الجديد على مساحة ١٠ افدنة قابلة للزيادة، والاستماع لكافة المقترحات من الجهات المعنية والاطمئنان على توافر ومد شبكات الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول إلى توافر الراحة والارتقاء بالشكل الحضارى والسياحى لمجمع المواقف الجديد بمنطقة الكيلو ١٠ .

إقامة مجمع للخدمات الحكومية

وأكد ضرورة العمل على تحقيق تيسير حركة السيارات سواء على الرصيف أو الانتظار أو الحجز لشركات الأتوبيسات وجميع سيارات الأجرة لخارج المدينة والمحافظات، بالإضافة إلى سيارات الأجرة داخل المدينة والعمل على الاستغلال الاقتصادى الأمثل مع إنشاء محلات ومنطقة تجارية توفر مزيد من فرص العمل، مع امتداد واجهة على الطريق لمسافة ٥٠٢ متر، وسور الموقف الذى يشمل عدد من البوابات ووجود جامعة مطروح وغيرها من المنشأت مع مقترح اقامة مجمع للخدمات الحكومية هناك.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح توسعة مساحة الموقف إلى ٢٠ فدانا بما يسع مزيد من السيارات، والحركة المستقبلية مع ما تشهده ومراجعة الخدمات والبنية التحتية اللازمة بهدف الوصول إلى الارتقاء بالشكل الحضاري والسياحى.

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح

محافظ مطروح