"الحوار الوطنى" يناقش تشخيص الحالة السكانية فى مصر بجلسة تخصصية لصياغة المخرجات

عقد الحوار الوطني، أمس الأربعاء، الجلسة الثانية المتخصصة والمغلقة والمتعلقة بقضية "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي.

وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية، والتي طُرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.

توصيات تخص الرائدات الريفيات والرعاية الصحية والصحة الإنجابية

وشملت المقترحات والتوصيات عددًا من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات والرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وخلال الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.

جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين بمراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين، وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشـر

فيما عُقدت أمس جلسة تخصصية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له"، وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وجاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، والمدرجة على قائمة المحور الاقتصادي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن السياسي والاقتصادي.