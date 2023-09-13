أحمد عاشور يكشف أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها فى جلستى الحوار الوطنى

قال أحمد عاشور، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن جلستي الحوار الوطني اليوم امتدت لست ساعات، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة دور المجلس القومي للسكان، لأن دوره خلال الفترة الماضية لم يكن ملموسًا في القضية السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تم التحدث عن نقاط حول تبعية المجلس، ولا بد أن تنقل لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وتم ذلك بتوافق، مشيرًا إلى أن تشكيل المجلس، سيكون بتحديد اختصاصات المجلس، وبالتالي اختصاصاته ستكون وفقًا للمادة 41 من الدستور ولا بد أن يتضمن عددًا من المتخصصين والممثلين عن المجتمع المدني والمجالس المحلية وكل هذا بتوافق.

وتابع أن الجلسة الثانية ناقشت الزواج المبكر، وأن يكون هناك عقوبات لزواج الأطفال دون 16 عامًا، كما تحدثنا عن عمالة الأطفال دون 18 عامًا، مؤكدًا أنه تم إرجاؤها لجلسة أخرى مغلقة.