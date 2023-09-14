الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"راعى مصر" تطلق 90 قافلة طبية لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال أسبوع

راعي مصر
راعي مصر

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الأسبوع الجاري، 90 قافلة طبية تشمل تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.  

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثراستحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثراحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وذكرت المؤسسة أن كل قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي ٢٥٠ مستفيدًا في القرى والنجوع والعزب، مشيرة إلى أن قوافلها التي انتشرت في المحافظات خلال هذا الأسبوع استفاد من خدماتها أكثر من ٢٠ ألف مواطن.

كما شاركت مؤسسة راعي مصر في قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بني سويف.

 "راعي مصر" عضو التحالف الوطني تشارك في تنظيم قافلة بمدينة حلوان لدعم الفئات الأولى بالرعاية

فيما شاركت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الإثنين، في تنظيم قافلة لمدينة حلوان لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا تزامنًا مع "أسبوع الجامعات"، الذي تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع التحالف الوطني تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وشارك في القافلة 50 متطوعًا من مؤسسات التحالف، وضمت القافلة قافلة طبية علاجية ومواد غذائية وعلب حلوى.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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