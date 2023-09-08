الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس أمناء راعى مصر: المؤتمر العالمى للصحة عكس جهود الدولة فى النهوض بالقطاع

المستشار أمير رمزي
المستشار أمير رمزي من الحدث

أشاد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال رمزي - على هامش مشاركة مؤسسة راعي مصر بالمؤتمر - إن المؤتمر يأتي في توقيت هام لتوضيح الكثير من الإيجابيات التي قامت بها الوزارة للنهوض بالقطاع الصحي، ووضع الخطط الخاصة بعلاج المرضى بالمجان والتوسع في المستشفيات والوحدات الصحية، وخطط الوزارة للنهوض بصحة المريض في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى سريعة وقوية  للنهوض بالقطاع الصحي.

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وزير الصحة يتفقد أجنحة معرض المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ويشيد بمشروعات العارضين

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رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح العرض الخاص بالهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023

قوافل مؤسسة راعي مصر على مستوى محافظات الجمهورية

ووجه الشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، على الدعم المستمر من الوزارة والمديريات لقوافل مؤسسة راعي مصر على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال علاج المرضى غير القادرين على نفقة الدولة، لافتًا إلى أن هذا الأمر له دلالة على التعاون الكبير بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هذا التعاون من جانب وزارة الصحة ملموس ومقدر لديهم بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا الشكل من التعاون لم يكن موجودًا من قبل.

المنظومة الصحية والخطط المستقبلية لعلاج المرضى

وأكد المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أنه من المهم أن يرى المواطن هذا التطور في المنظومة الصحية والخطط المستقبلية لعلاج المرضى على مستوى أنحاء الجمهورية، بما  يعكس جهود الدولة في دعم النظام الصحي وتحقيق مستهدفات التنمية الصحية الشاملة.

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