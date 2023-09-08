الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد أجنحة معرض المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ويشيد بمشروعات العارضين

جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عدداً من أجنحة المعرض الخاص بالمؤتمر الممثلة عن بعض الشركات المصرية والعالمية التى لها العديد من الاسهامات الفعالة في القطاع الصحي، مشيداً بمشروعات العارضين التي تتماشى مع الجهود المبذولة تجاه مختلف القضايا الصحية وخاصة القضية السكانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من العارضين حول المشروعات التى تم تنفيذها بمختلف المنشآت ىالصحية في مصر، مؤكداً تشجيعة للأفكار والحلول التى تقدمها تلك الشركات في المجال الصحي لتعزيز رؤية مصر نحو التحول الرقمي وخلق مناخ آمن للاستثمار في المجال الصحي بمصر.

ولفت "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية إقامة مثل تلك المعارض على هامش المؤتمرات العالمية، بما يسهم في فتح آفاق تعاونية جديدة وعقد الشراكات المختلفة في شتى مجالات الصحية مع الهيئات والمؤسسات العالمية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه عقب تفقد الوزير للمعرض التقى نظيره النيبالي، موهان بهادور، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الاجتماع تناول تبادل الرؤى بين الدولتين فيما يخص التغلب على التغيرات الاجتماعي والديموغرافية السريعة على الشعوب، فضلاً عن مناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي حققتها الدولة المصرية في تعزيز تنمية رأس المال البشري، الذي يعد عاملاً رئيسياً في نجاح منظومة العمل، فضلاً عن مناقشة الانجازات الملحوظة التي حققتها مصر في قطاعات الصحة والتعليم.

وأكد وزير الصحة النيبالي على أن المؤتمر يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية في العمل على حل القضية السكانية، لافتاً إلى أن مصر لعبت دوراً هاماً في تعزيز استراتيجيات الصحة والسكان في العديد من دول العالم التي تواجه، مشيراً إلى أن تنظيم المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية من شأنه إحداث دفعة قوية للأمام لوضع القضايا الصحية والسكانية ضمن أولويات جدول أعمال التنمية المستدامة العالمي. 

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وزير الصحة: العدالة أهم ركائز منظومة التأمين الصحى الشامل لضمان تقديم الخدمات للجميع دون تمييز

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وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمعرض مؤتمر الصحة والسكان والتنمية

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير التقى الدكتور اجاي سينج مساعد عميد كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون ضمن الاتفاقيات بين الجانبين في مجال التعليم الطبي المستمر.

تدريب الفرق الطبية وفقاً للاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي

وقال "عبدالغفار" إن اللقاء تناول مناقشة تطوير الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وجامعة هارفارد لتدريب الفرق الطبية وفقاً للاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي في مصر، فضلاً عن المراجعة الدورية للمناهج العلمية المقدمة للدارسين، بما يضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنمية وتعزيز وصقل مهاراتهم، لنقل خبراتهم للأطباء بمصر.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أكد على تنسيق عدد من اللقاءات بين المعنيين من الجانبين لبحث فرص التوسع في البرامج المقدمة للأطباء المصريين وفقاً لاحتياجات القطاع الصحي، وزيادة التعاون بين كلية طب جامعة هارفارد وكليات الطب في مصر لنقل الخبرات العلمية بما يضمن خلق كوادر طبية ذات مهارات علمية عالية.

وزير الصحة التحول الرقمي مناخ آمن للاستثمار أجنحة المعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي

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