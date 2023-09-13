الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"يوم في حب مصر".. الهيئة الإنجيلية تُشارك في احتفالية التحالف الوطني بجامعة المنوفية

التحالف
التحالف

انطلقت منذ قليل، احتفالية "يوم في حب مصر" برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي؛ ومبادرة “حياة كريمة” في استاد جامعة المنوفية؛ بحضور محافظ المنوفية.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "كتف في كتف"؛ عن التحالف الوطني للعمل الأهلى والمؤسسات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني .

وعرض الفيلم جهود المتطوعين ؛ في التحالف الوطني للعمل الأهلي؛ من خلال خدمات التطوع في مختلف محافظات مصر عبر الجمعيات الأهلية مثل رسالة و راعي مصر و الاورمان وعدد من   الجمعيات الأهلية الأخرى .

كما سرد فيلم "كتف في كتف" الخدمات التي قدمها التحالف الوطني للعمل ال-هلى ومبادرة حياة كريمة من عمل أسقف للبيوت و تطوير القرى .

وتشارك الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإنجيلية تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في فعالية “يوم في حب مصر”، إضافًة إلى مُشاركة 2500 مزارع من المشاركين بمبادرة “ازرع” التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة القليوبية.

من جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي  في تصريح لها : "حققنا المخطط في المرحلة الأولى  وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

وفي سياق متصل، يكرم التحالف الوطني للعمل الأهلي، محمود نبوي عضو المنتدي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة عن محافظة المنوفية و الذي قامت الهيئة بتأسيسه في عام 2016.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الاحتفالية كتف فى كتف والمؤسسات الأهلية المتطوعين الخدمات الهيئة القبطية الانجيلية

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