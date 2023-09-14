الجارديان تحذر من تفشي الأمراض جراء تراكم الجثث في ليبيا

حذرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير حديث لها، من تفشي الأمراض والأوبئة بسبب تكدس الجثث في مدينة درنة في ليبيا ، التي شهدت واحد من أسوأ الفيضانات المدمرة في تاريخها .

وقالت الجارديان: لقد ناشد عمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية المدمرة توفير المزيد من أكياس الجثث، بعد الفيضان الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وجرف الكثيرين إلى البحر.

مخاوف من وصول عدد القتلى إلى 20 ألف شخص

وبدأت المساعدات الدولية تصل ببطء إلى المدينة الساحلية بعد أن ضربت العاصفة دانيال الساحل الشمالي لليبيا مساء السبت، ويخشى أن يكون ما يصل إلى 20 ألف شخص قد لقوا حتفهم.

وقال عمدة درنة، عبد المنعم الغيثي: "نحن في الواقع بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث" و “أخشى أن تصاب المدينة بالوباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه” وقال لطفي المصراتي، مدير فريق البحث: “نحتاج إلى أكياس للجثث”.

وقال "الغيثي"، إن فرق الإنقاذ وصلت من مصر وتونس والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر، وسترسل تركيا أيضًا سفينة تحمل معدات لإنشاء مستشفيين ميدانيين و148 طاقمًا طبيًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، وأعلنت المملكة المتحدة يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات أولية تصل إلى مليون جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، قال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني في الإدارة التي تدير شرق ليبيا: إن “البحر يلقي باستمرار عشرات الجثث”، وتعمل الدوريات البحرية على طول الساحل في محاولة لتحديد مكان الجثث التي جرفتها الأمواج، وتم نقل العديد منها إلى طبرق لتحديد هوياتها.

وقال عماد الفلاح، عامل إغاثة من بنغازي، لوكالة أسوشيتد برس: "الجثث في كل مكان، داخل المنازل، في الشوارع، وفي البحر وأينما ذهبت، تجد رجالاً ونساءً وأطفالاً قتلى". "لقد فقدت عائلات بأكملها."

تعذر وصول رجال الإنقاذ



وقال محمد الجارح، وهو صحفي ليبي مسافر إلى درنة، إن رجال الإنقاذ لم يصلوا بعد إلى بعض أجزاء المدينة، خاصة في الشرق، وكذلك مدينة سوسة الساحلية القريبة وبلدية الساحل.

وقال الجارح لصحيفة الغارديان متحدثاً من مدينة طبرق القريبة، "حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، كانت هناك مناشدات من بعض الناجين تحت الأنقاض".

ووصف الوضع في سوسة والقرى المحيطة بها بأنه "حلقة مأساوية جديدة". "مئات المنازل مدفونة تحت الطين والحطام والمياه. وقال: “لم تصل أي مساعدة”. "لقد تأثرت مناطق أخرى بالمثل. عدد القتلى سيكون كبيرا."