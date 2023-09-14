تقرير فرنسى: المعسكرات المصرية لإيواء للمتضررين من فيضانات ليبيا دعم غير مسبوق

قالت شبكة"RTBF" الفرنسية، في تقرير لها، إن قرار إقامة مصر معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من موجة الفيضانات التي ضربت ليبيا، الأحد، وراح ضحيتها الآلاف، أمر غير مسبوق في تقديم الدعم.

مخيمات في غرب البلاد لإيواء الناجين من الفيضانات

وقالت الشبكة الفرنسية: لقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء، أمرًا بإنشاء مخيمات في غرب البلاد، لإيواء الناجين من الفيضانات المدمرة في ليبيا المجاورة، وطلب الرئيس السيسي "إنشاء معسكرات إيواء" في المنطقة الساحلية الغربية المتاخمة لليبيا "لإخواننا الليبيين الذين فقدوا منازلهم".

وأعلنت السلطات الليبية عن مقتل أكثر من 3800 شخص وآلاف المفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة بشرق ليبيا يوم الأحد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص يعيشون في هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة نزحوا، وقالت السلطات الليبية يوم الثلاثاء أيضًا إنه تمت إعادة جثث 145 مصريًا لقوا حتفهم في الفيضانات.

وقدم السيسي تعازيه لأسرهم، وطلب تقديم "مساعدات عاجلة" لأقارب المتوفين، بحسب المتحدث باسمه.

المساعدات المصرية إلى ليبيا

وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية، أمس الثلاثاء، من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ، وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

قد وصلت الطائرات إلى قاعدة الأبرق الجوية تمهيدًا لوصولها إلى المناطق المتضررة بدولة ليبيا الشقيقة، كما تم تجهيز 10 طائرات من طراز شينوك وأوجيستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات، لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلًا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كل المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم.