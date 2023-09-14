"واشنطن بوست" تكشف سبب فيضانات ليبيا.. ومخاوف من الشتاء المقبل

قالت صحيفة" واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، إن الفيضانات المدمرة في ليبيا تعتبر نتيجة لتغير المناخ، مشيرة إلى أن تغير المناخ من شأنه أن يتسبب في طقس شديد القسوة.

فيضانات ليبيا وتغير المناخ

وقالت الصحيفة: "لقد توقع العلماء لعقود من الزمن أن حرق الوقود الأحفوري من شأنه أن يدفع متوسط درجات الحرارة إلى الارتفاع، ويستحضر درجات متطرفة خطيرة. هناك فرع جديد من العلوم، يسمى إسناد الأحداث المتطرفة، ظهر في السنوات الخمس عشرة الماضية، يربط بين ظاهرة الاحتباس الحراري ونوبات الطقس القاسية، وأصبحت العديد من نوبات الحرارة الفردية والعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات مرتبطة الآن بشكل روتيني بتغير المناخ".

الطقس وتغير المناخ

وقالت الصحيفة: "موجات الحر هي الأحداث المناخية الأكثر ارتباطًا بشكل مباشر بتلوث غازات الدفيئة البشرية والحرارة، إلى جانب الجفاف والرياح، تعمل على تغذية حرائق الغابات، ولهذا السبب أصبح العلماء واثقين للغاية من أن تغير المناخ يجعل حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة وأستراليا وأماكن أخرى أسوأ بكثير".

ويعمل الاحتباس الحراري العالمي على جعل الأعاصير المدارية - والتي تسمى أيضًا الأعاصير - أكثر شدة، ولكن ليس بالضرورة أكثر تواترًا وتوفر المياه الأكثر دفئًا والهواء الرطب - وهما من نتائج ظاهرة الاحتباس الحراري - وقودًا إضافيًا للأعاصير المدارية والعواصف الأخرى.

وتبيّن أن الغالبية العظمى من الأحداث المناخية المتطرفة التي استعرضها الباحثون منذ عام 2011 - 70٪ - كانت أكثر احتمالًا لحدوثها، أو أنها أصبحت أكثر شدة، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. هذا وفقًا لإحصاء تحتفظ به CarbonBrief.org، وهي منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة تغطي التطورات في علوم المناخ.

الشتاء وتغير المناخ

وقالت الصحيفة، لقد أدى تغير المناخ إلى جعل فصول الشتاء أقصر، كما أن العواصف الثلجية والبرد الشديد أصبح أقل احتمالًا، وترتفع درجة حرارة قطبي الأرض بشكل أسرع من أي مكان آخر، حيث ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع مرتين من بقية الأرض خلال الثلاثين عامًا الماضية.

فيضانات ليبيا

وقتل ما لا يقل عن 5000 شخص في ليبيا في عاصفة دانيال في البحر المتوسط في منتصف سبتمبر الماضي.

وكان موسم يونيو-يوليو-أغسطس هو الأكثر دفئًا على الإطلاق على مستوى العالم. جلب الصيف حرائق غابات شديدة إلى اليونان والدول المجاورة، بما في ذلك الحرائق الأكثر تدميرًا على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي.

أدى حريق غابات في جزيرة ماوي في هاواي إلى مقتل 115 شخصًا على الأقل، وفي يوليو، لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم في الهند بسبب الفيضانات الموسمية، بعد شهر من موجة حارة أودت بحياة ما يقرب من 200 شخص.

وفي مايو، أدى إعصار موكا الاستوائي إلى مقتل ما لا يقل عن 145 شخصًا في ميانمار.

وأودى "فريدي"، وهو أحد أطول الأعاصير المدارية على الإطلاق، بحياة أكثر من 1000 شخص في جنوب شرق إفريقيا في أوائل عام 2023.

وقالت الصحيفة: "لقد ارتفعت حرارة العالم بما يزيد عن 1.1 درجة مئوية منذ منتصف القرن التاسع عشر، وفقًا للمصدر الأكثر موثوقية في هذا الشأن، وهو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة".

وبالوتيرة الحالية، ستصل هذه الزيادة إلى 1.5 درجة - وهو المستوى الذي يصبح عنده الاحتباس الحراري العالمي أكثر خطورة، من وجهة نظر علماء المناخ، تتزايد شدة الطقس المتطرف بشكل كبير، وتتضاعف إذا وصل الاحتباس الحراري إلى درجتين، وتتضاعف أربع مرات عند 3 درجات، حسبما تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.