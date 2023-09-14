الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا تعلن إرسال مساعدات لليبيا تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية

اردوغان
اردوغان

أعلنت تركيا عن أنها أرسلت إلى ليبيا مساعدات طبّية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إضافية.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان "سنرسل 148 شخصًا إضافيًا على متن سفينة ستغادر ميناء إزمير السنجق (غرب).

وذكّرت الوزارة في بيانها بأن تركيا كانت من أوائل الدول التي بادرت أمس  إلى التحرّك لمساعدة ليبيا بعد النكبة التي حلّت بشرق هذا البلد ولا سيّما بمدينة درنة. 

وأضافت أن السفينة محملة بـ"مستشفيين ميدانيّين مجهزين بالكامل وست وحدات للتدخّل في الحالات الطارئة وعشر سيارات إسعاف" وأكثر من 12 عربة طوارئ.

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الفيضانات الكارثية دمرت مدينة درنة

وقال البيان إن أنقرة أرسلت أمس ثلاث طائرات شحن محملة بـ"وحدتين للتدخّل في الحالات الطارئة وإمدادات طبّية وعدد كبير من المولّدات الكهربائية والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية"، بالإضافة إلى طواقم بحث وإنقاذ.

وتركيا حليف أساسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، والتي تسيطر على غرب البلاد ومقرها في طرابلس، في حين أن شرق البلاد الذي حلت به الكارثة يخضع لسيطرة حكومة منافسة.

وأعلنت السلطات الليبية عن أن أكثر من 3800 شخص قتلوا في الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد ودمرت مدينة درنة.

ولا يزال هناك آلاف المفقودين في هذه المدينة المنكوبة التي أصبح كذلك لا يقل عن 30 ألفًا من سكانها مشردين.

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