حزب الغد: مصر ستظل السند الحقيقى الداعم للدول العربية والإفريقية

أشاد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للدولتين الشقيقتين "ليبيا والمغرب"، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وأكد أن مصر ستظل هي الداعم والسند والجسر الرئيسي المساعد لكل الشعوب العربية والإفريقية بل والمنطقة والعالم بأكمله، فالجهود المصرية مستمرة في تقديم كافة أوجه المساندة للجميع لإحداث التقارب العربي والإفريقي.

تعويضات المتوفين من المصريين في ليبيا

وأكد رئيس حزب الغد، في بيان له، أن قرار الرئيس السيسي بصرف تعويضات المتوفين من المصريين في ليبيا، تصل إلى 100 ألف جنيه، والمصابين 25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، يعكس حرصه على الاهتمام بالمصريين سواء في الداخل أو الخارج، ووضعهم كأولوية قصوى، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء اهتمامًا بالشعب المصري ومعاناته وكل ما يلحق به من أضرار، لذا أحبه الشعب المصري خاصة البسطاء ومحدودي الدخل.

الدولة المصرية لم تدخرًا أي جهد في سبيل دعم أشقائها

ولفت "موسى" إلى أن الدولة المصرية لم تدخر أي جهد في سبيل دعم أشقائها، مما جعلها اليوم دولة ذات مكانة وفاعلة بكل قوة وقادرة بل وهي الداعم الحقيقي للشعوب العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية حملت على عاتقها حماية وأمن واستقرار الدول العربية والإفريقية وهي سياسة واستراتيجية وضعها الرئيس السيسي الذي ندعمه بكل قوة لاستكمال الجمهورية الجديدة.

وكانت قد أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، والتي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف الإعصار المدمر في ليبيا.