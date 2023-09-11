الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

موسى مصطفى: مصر أصبحت "ركيزة أساسية" للاستقرار الإقليمي والدولي

موسي مصطفي موسي
موسي مصطفي موسي

أشاد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بمجهودات الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي وتطوير ملفي الزراعة والصناعة بشكل خاص وهو ما جعل اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" اليوم بالتنسيق ووزارة الزراعة يطلقان مبادرة عالمية بشأن التنمية الخضراء للمنتجات الزراعية الخاصة: "بلد واحد منتج واحد ذوأولوية" (OCOP) بمشاركه عدد من الوفود الدولية.

وأكد موسى، في بيان الإثنين، أن هذه المبادرة وقبلها قمة تغيير المناخ في شرم الشيخ أمور تؤكد أن مصر بوابة رئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال مكانة وثقل مصر وما تحتويه من موارد وطبيعة وإمكانيات.

أشار موسى مصطفى إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت فاعلة في كل القضايا والملفات بقوة وان أغلبها لا يحل إلا عبر المرور من بوابة القاهرة.

وألمح موسى مصطفى إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والاهتمام بالاقتصاد الأخضر من أهم القضايا والملفات الان في ظل أزمات الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية.

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وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو " اليوم بالتنسيق ووزارة الزراعة مبادرة عالمية بشأن التنمية الخضراء للمنتجات الزراعية الخاصة: "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" (OCOP) بمشاركه عدد من الوفود الدولية.

وتهدف المبادرة لتحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية وتعظيم الأرباح في ظل التحديات القائمة علي طول سلسلة القيمة الكاملة متضمنةً: الإنتاج الأخضر - التخزين الأخضر - المعالجة الخضراء - التسويق الأخضر.

وسيتم خلال ورشه عمل واسعه النطاق استعراض المبادرة في الشرق الادني وشمال أفريقيا والاستفادة من الخبرات العالميه والخبراء المتخصصين والقطاع الخاص.

وتتناول الورشه قطاع التمور حيث أنه الأهم في مصر ووفق وزارة الزراعة مصر تنتج  19% من الإنتاج العالمي من التمور ذات الجودة العالية.

موسى مصطفى موسى الدولة المصرية الغد الفاو الاستقرار الإقليمي

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