رئيس حزب الغد: عضوية مصر في "بريكس" إنجاز تاريخي يضاف إلى السيسي

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعضوية مصر في تجمع دول بريكس والذي يضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، وهي جميعا ضمن مجموعة العشرين الكبار.

انضمام مصر لتجمع بريكس

وأكد رئيس حزب الغد في بيان صادر عنه، نجاح مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال أكثر من 7 سنوات لتحصل مصر على عضوية تجمع بريكس، وسيذكر التاريخ أن ذلك الإنجاز الكبير والتاريخي أيضًا تم على يد الرئيس السيسي ويضاف إلى سجل إنجازاته التاريخية المشرفة.

وهنأ رئيس حزب الغد جموع الشعب المصري بهذا الإنجاز التاريخي الكبير وغير المسبوق الذي تحقق بفضل جهود ومساعي وتخطيط الرئيس السيسي وجهود حكومته.

الفوائد الاقتصادية الكبيرة

وثمن حزب الغد تلك الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود على مصر وعلى دول التجمع ايضا من عضوية مصر.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، صباح اليوم، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024، موضحا خلال كلمته أنه تقرر أيضًا دعوة كل من الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، السعودية والإمارات.

مصر تنضم لمجموعة بريكس

كان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أن مجموعة البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة، وقال إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل.

وأبدت العديد من الدول اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مع انعقاد القمة الخامسة عشرة للاقتصادات الناشئة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتقدمت أكثر من 20 دولة بطلبات للانضمام إلى المجموعة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنجلادش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام، وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.

وتمثل بلدان "بريكس" 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم، لكن المجموعة غير متجانسة: فالدول الخمس، الموزعة في 4 قارات، لديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ.

ويقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للمجموعة، وتشترك بلدان "بريكس" في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.