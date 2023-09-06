حزب الغد: قمة إفريقيا للمناخ عكست ثقة القارة في القيادة السياسية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشاركة مصر في قمة إفريقيا للمناخ في العاصمة الكينية نيروبي هو أمر مهم وحيوي للحفاظ على أمن واستقرار القارة بمصر أكثر دولة رائدة وقادرة على مواجهة التغيرات المناخية ولديها خطط ورؤى ليست عربية أو أفريقية أو إقليمية بل عالمية وهو ما اتضح وأعلن في قمة المناخ في شرم الشيخ والتي نالت اهتمامًا واسعًا نظرًا لأهميتها خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الكثيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم على رأسها تغيير المناخ.

مصادر تمويل

ولفت موسى مصطفى، إلى أن كلمة رئيس الوزراء أكدت على أن إيجاد مصادر تمويل مستمرة لإيجاد حلول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تغير المناخ من النقاط المهمة جدًا في ظل قارة رغم أنها غنية بالثروات والموارد، مشيرًا إلى أن مصر تحمل على عاتقها إيجاد حلول ومصادر تمويل لمختلف مشاكل وهموم القارة وسط ثقة كبرى في القيادة السياسية على القيام بذلك.

وأعلن موسى مصطفى، أن عملية التغيير المناخي تؤثر بشكل كبير على الغذاء وقطاع الزراعة وهي قضية خطيرة تهدد الوجود البشري لأن القطاع الزراعي خاصة مع تأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية والمياه وإنتاجية المحاصيل والتأثير المباشر علي صغار المزارعين وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر هي أزمة حقيقية لأن معظم الشعوب تعتمد علي الزراعة مما يؤثر على الأمن الغذائي لشعوبها.

مؤتمر للاستثمار البيئي

وثمَّن موسى مصطفى، ما أعلنته ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي، لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد في مواجهة آثار التغيرات المناخية، وأن ربط تغير المناخ بالاستثمار يُعد آلية مبتكرة للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحفيز القطاع الخاص، حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop 27، والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكل أنواعها.