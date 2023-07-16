الرئيس الكينى يثمن جهود الرئيس السيسى فى إفريقيا ورئاسة مصر قمة المناخ

قدم الرئيس الكينى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثنى على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27، والتي عرضت للعالم صوتًا إفريقيًا موحدًا، وساهمت في إيجاد حل للمشكلات في القارة الإفريقية.



وأضاف الرئيس الكينى أنه يثمن رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد.



ووصل الرئيس عبالفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.



وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلًا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.