أحد أبناء مطروح: تسليم 3 آلاف كفن إلى ليبيا للمساعدة فى دفن ضحايا "دانيال"

قال فتحى العاصى القناشى، أحد أبناء قبائل مطروح، إنه تم تجميع ما يقرب من 3 آلاف كفن وتسليمها إلى الأشقاء فى دولة ليبيا للمساعدة فى المحنة التى تمر بها الدولة الليبية.

مجموعات الف زعة

وأوضح "القناشي" في حديثه لـ"الدستور" أن أبناء مطروح تكاتفوا عبر مجموعات الفزعة التى تم إنشاؤها على تطبيق "الواتساب" لسرعة توفير الأكفان لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال الذى ضرب عدة مناطق فى دولة ليبيا الشقيقة.

وفد من شباب مطروح لمساعدة الأسر المتضررة بليبيا

وأضاف أنه يتم حاليًا التنسيق لسفر وفد من الشباب المتطوعين بمحافظة مطروح إلى دولة ليبيا لمساعدة الأسر المتضررة من إعصار دانيال، مؤكدًا أنه جارٍ أيضًا توفير مواد غذائية وملابس لتوزيعها على المتضررين.

تجهيز 50 شقة سكنية فى مدينة مرسى مطروح وفندق فى مدينة السلوم

وأكد أنه تم تجهيز 50 شقة سكنية فى مدينة مرسى مطروح وفندق فى مدينة السلوم لاستقبال المتضررين من إعصار دانيال فى ليبيا، وسيتم خلال الفترة المقبلة توفير أكبر عدد من الأكفان والشقق السكنية والمواد الغذائية للوقوف بجانب الشعب الليبي فى محنتهم.

وتابع: "نعمل على الترابط بين الشعبين الليبى والمصرى من خلال تقديم المساعدات لإخواننا المتضررين من الإعصار المدمر" ، مشيرًا إلى أن عددًا من المقاولين بالشركات المصرية التي تعمل فى إنشاء الطرق بدولة ليبيا سلمت المعدات واللوادر والسيارات إلى المجلس المحلي فى طبرق وذلك للمساعدة فى فتح الطرق ورفع آثار العقارات المنهارة التى تضررت من إعصار دانيال.