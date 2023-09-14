الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير ليبى: نثمن دور مصر بقيادة الرئيس السيسى بتقديم المساعدات لليبيا

محمد دومة،
محمد دومة،

أثنى وزير الموارد المائية الليبي، محمد دومة، على دور الشعب المصري حكومةً وشعبًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم المساعدات إلى ليبيا جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت البلاد منذ أيام، وخلَّفت الآلاف من الضحايا والمصابين.

وقال وزير الموارد المائية الليبي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: "ما زلنا بحاجة إلى مزيد من المساعدات لمتضرري العاصفة لأن الكارثة وقعت في بقعة كبيرة من ليبيا، ونحتاج إلى تقديم المساعدة اللازمة لدعم الجوانب الإنسانية في المدن التي تضررت جراء العاصفة".

كما دعا وزير الموارد المائية الليبي المنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقة إلى تقديم المساعدات لتجاوز المحنة، كاشفًا عن أن جلسة البرلمان الليبي ستضع اليوم ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لدعم المتضررين جراء العاصفة.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

وتقدَّم الرئيس السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، موجهًا بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب، كما أكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ودعمها المستمر للأشقاء في المغرب وليبيا.

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