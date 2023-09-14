عاجل.. "الدبيبة" يعلن تعليق الدراسة فى ليبيا لمدة 10 أيام

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اتعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في أنحاء البلاد 10 أيام مراعاةً للظروف التي اجتاحت البلاد.

وقال الدبيبة، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قررت تعليق الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في جميع أنحاء ليبيا لمدة 10 أيام مراعاة للظروف المأساوية للبلديات المنكوبة".

وأضاف: "وجهت وزارة التعليم بوضع خطة للتكفل بعودة التلاميذ في هذه البلديات للدراسة وتوفير مقار مؤقتة لهم".

وفي سياق متصل، وفق البيان، أعلن الدبيبة أن "باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة (شرق) للمساهمة في توفير السكن للنازحين وفرق الإنقاذ".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلن البرلمان الليبي عن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار "دانيال" والفيضانات المرافقة له إلى 7000 قتيل على الأقل.

وتُعتبر حصيلة الوفيات أولية فيما يرجّح ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.