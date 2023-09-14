أخبار فاتتك.. الشئون المعنوية تدشن أكبر تغطية لنصر أكتوبر وانطلاق 4 معارض كتب فى المحافظات

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تفاصيل الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى 2023

اقتربت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الانتهاء من تسليم شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين بالإعلانات السابقة، ومن المنتظر أن يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 قبل نهاية العام الحالي، ويكون الحجز عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان.

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بالتعاون مع "المتحدة".. الشئون المعنوية تدشن أكبر تغطية خاصة لنصر أكتوبر المجيد في الذكرى الخمسين

احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، تدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

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الهلال الأحمر الليبي يقدر عدد المفقودين نتيجة إعصار "دانيال" بأكثر من 10 آلاف شخص

أعلن الهلال الأحمر الليبي، صباح اليوم الخميس، أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد تجاوز 10 آلاف شخص.

وقال الهلال الأحمر، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "وفقًا للإحصاءات الأولية، فإن عدد المفقودين قد تجاوز العشرة آلاف شخص. نحن نعمل بكل قوتنا لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين".

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مصر بطل إفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على الجزائر "3- 1"

توّج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الإفريقية في النسخة التي اختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 1/3 للعودة للزعامة الإفريقية بعد غياب 8 سنوات.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي (22/25)، (18/25)، (20/25)، (22/25).

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انطلاق 4 معارض كتب في محافظات مصر

تستعد الإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح 4 معارض كتب في محافظات مصر؛ وذلك خلال الفترة من شهر سبتمبر الجاري وحتي نوفمبر المقبل، وتأتي معارض الكتب في محافظات مصر في إطار تحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

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