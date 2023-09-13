الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر بطل إفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على الجزائر "3-1"

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة

توّج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الإفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بالفوز على الجزائر بنتيجة 1/3 للعودة للزعامة الإفريقية بعد غياب 8 سنوات.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى (22/25)، (18/25)، (20/25)، (22/25).

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منتخب مصر يتوج بالبطولة الإفريقية لأول مرة منذ 8 سنوات

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديًا مع الدخول في فورمة المباريات.

تأهل منتخب الطائرة إلى النهائي بالفوز على الكاميرون بنتيجة 3/ 1 أمس الأول الإثنين، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على نظيره الليبى بنتيجة 3/ 2.

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بعد الفوز على المغرب بنتيجة 0/3 مساء السبت في دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 0/3 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 0-3 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلWا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس, عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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