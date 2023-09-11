الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الطائرة يتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية ويحجز مقعده في بطولة العالم

طائرة مصر
طائرة مصر

نجح المنتخب الوطني للكرة الطائرة في التأهل إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية للطائرة وذلك بعدما تغلب على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 

25/13

25/23

20/25

29/27

وبذلك يضرب المنتخب الوطني موعدًا ناريًا مع منتخب الجزائر الذي تأهل على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وبتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بالبطولة الأفريقية، يحجز معقده في بطولة العالم المقبلة رفقة منتخب الجزائر حيث أن الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية تتأهل إلى البطولة العالمية مباشرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر الأربعاء المقبل على صالة 2 في ستاد القاهرة الدولي في الساعة السابعة، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

كرة طائرة منتخب مصر للطائرة بطولة افريقيا قائمة منتخب الكاميرون طائرة الكاميرون

الأكثر قراءة

عاجل .. الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

تصنيف الدوري المصري عالميا 2023.. مفاجأة في الترتيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية