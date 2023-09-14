السيد صبرى: لا توجد حتى الآن أنظمة إنذار مبكر ناجحة للزلازل

قال الدكتور السيد صبري، استشاري المتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أجهزة إنذار مبكر بشأن حدوث الزلازل، لافتًا إلى أنه يتم البحث حاليًا على استخدام الموجات الصوتية بطريقة أو بأخرى.

وأضاف السيد صبري خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأرصاد الجوية تكون قادرة على رؤية العالم كله، ومن الممكن أن تتنبأ لمدة أسبوع أو لفترة أطول، أو التنبؤ لمدة ثلاثة أيام بدقة عالية، معقبًا: "الإعصار منذ بداية وجوده في اليونان، وبدأ التقدم في اتجاه ليبيا، وبالتالي أصبح هناك نوع من التحذيرات للمواطنين وخاصة سكان درنة الليبية".

وأشار إلى أن اللواء المسماري قال بأنهم بدأوا يرسلون فرق من القوات المسلحة لتحذير المواطنين في هذه الأماكن بترك هذه المناطق والذهاب إلى أماكن آمنة، فلم يستجب المواطنين بقدر كاف بسبب قلة الوعي، وهو ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة.