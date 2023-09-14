الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيد صبرى: لا توجد حتى الآن أنظمة إنذار مبكر ناجحة للزلازل

زلزال المغرب
زلزال المغرب

قال الدكتور السيد صبري، استشاري المتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، إنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أجهزة إنذار مبكر بشأن حدوث الزلازل، لافتًا إلى أنه يتم البحث حاليًا على استخدام الموجات الصوتية بطريقة أو بأخرى. 

إعصار ليبيا 

وأضاف السيد صبري خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأرصاد الجوية تكون قادرة على رؤية العالم كله، ومن الممكن أن تتنبأ لمدة أسبوع أو لفترة أطول، أو التنبؤ لمدة ثلاثة أيام بدقة عالية، معقبًا: "الإعصار منذ بداية وجوده في اليونان، وبدأ التقدم في اتجاه ليبيا، وبالتالي أصبح هناك نوع من التحذيرات للمواطنين وخاصة سكان درنة الليبية".

وأشار إلى أن اللواء المسماري قال بأنهم بدأوا يرسلون فرق من القوات المسلحة لتحذير المواطنين في هذه الأماكن بترك هذه المناطق والذهاب إلى أماكن آمنة، فلم يستجب المواطنين بقدر كاف بسبب قلة الوعي، وهو ما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة. 

متغيرات مناخية التنمية المستدامة اسباب الزلازل إعصار ليبيا برنامج التاسعة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأمم المتحدة: تقارير عن 13 مقبرة جماعية نتيجة هجمات الدعم السريع فى دارفور

عاجل.. "الدبيبة" يعلن تعليق الدراسة فى ليبيا لمدة 10 أيام

عاجل.. السفارة الإسبانية تنشر صورة محمد صلاح خلال زيارته لمقرها

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

جحود الابن.. تفاصيل مقتل مسن على يد نجله فى عين شمس

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و ‎بيونغ يانغ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟