مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى يكشف تفاصيل جلستان "دمج الاقتصاد غير الرسمى"

كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، تفاصيل الجلستان المتخصصتان في "الحوار الوطني" لمناقشة "دمج الاقتصاد" و "القضية السكانية"، قائلًا: " الجلسة كانت في غاية الأهمية وضمت عدد كبير جدًا من الخبراء والمتخصصين، وكان النقاش يدور عن كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة المصرية".

مشكلة الزيادة السكانية

وأضاف صبري خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم مناقشة الزيادة السكانية، لافتاً إلى أن الزيادة في عدد السكان تعني الزيادة في الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشار إلى أنه عند مراجعة مباني المستشفيات، سنجد أن كلها لم تكن بنفس الجودة اليوم، من المدن الذكية، لافتاً إلى أن خدمات المياه والكهرباء، أصبحنا نتحدث عن أن وجود أقل مشكلة كما لو أنها مشكلة كبيرة جدًا.

وبين أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن كل التطورات التي شهدتها مصر تمثل ضغطًا على الاقتصاد ويحتاج إلى أموال أكثر ومصروفات أكثر، معقبا: "الهدف هو تزويد موارد الدولة دون أن يشعر المواطن بأي ضغوط".

وأكد أن القيادة السياسية دائمًا ما توجه الحكومة بعدم زيادة أي أعباء على المواطن وعدم زيادة الأعباء على محدودي الدخل، وبالتالي فإن مشكلة الزيادة السكانية علاجها هو دمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي.