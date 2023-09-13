غدًا.. الحوار الوطنى يعقد جلسة تخصصية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية

يعقد الحوار الوطني غدًا الخميس، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب "، ضمن اجتماعات لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي انعقدت خلال الجلسات النقاشية العامة لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطني يناقش التضخم وغلاء الأسعار

وعقد الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة "التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.

جاء ذلك استكمالًا لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات.

وناقش الحضور عددًا من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وغلاء الأسعار وطرق حلولها.

كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.

واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية.



وعقد الحوار الوطني أمس الأربعاء، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وهما: