الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. الحوار الوطنى يعقد جلسة تخصصية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يعقد الحوار الوطني غدًا الخميس، جلسة تخصصية مغلقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب "، ضمن اجتماعات لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، والتي انعقدت خلال الجلسات النقاشية العامة لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطني يناقش التضخم وغلاء الأسعار

txt

الحوار الوطنى: مصر دولة تحترم القانون فى المقام الأول

txt

كتلة الحوار تبحث مع المصرى الديمقراطى الانتخابات الرئاسية

وعقد الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة "التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.

جاء ذلك استكمالًا لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات.

وناقش الحضور عددًا من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وغلاء الأسعار وطرق حلولها.

كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.

واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية.


وعقد الحوار الوطني أمس الأربعاء، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وهما:

  • جلسة "سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له" ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
  • جلسة "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.
الحوار الوطنى جلسة تخصصية قانون الأحزاب الشيخ زايد رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

وزيرة الهجرة: هناك تضارب فى أرقام الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال بـ"ليبيا"

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

مواطن سكندرى: مصر أصبحت ملجأ الأشقاء وقت الأزمات (فيديو)

تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

كيف أسقطت الداخلية ثلاجة الموز الأثرية في سوهاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟