الحوار الوطنى: مصر دولة تحترم القانون فى المقام الأول

احتفلت إدارة الحوار الوطنى، باليوم العالمي للقانون، الذى يحتفل به العالم اليوم، وقالت: "نحتفل مع العالم اليوم، باليوم العالمي للقانون، وهي مناسبة جليلة نستحضر منها أهمية ومكانة القانون في أي مجتمع يسعى للنهوض، وهو ما نركز عليه دائمًا في شتى جلسات الحوار الوطني".

وأشارت إدارة الحوار الوطنى إلى أن مصر دولة تحترم القانون في المقام الأول ثم يأتي أي شيء بعد ذلك، متابعة: "تحية في هذا اليوم للقانون وأهله، شكرًا لكم".

في سياق آخر، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية هي فلسفة، وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدًا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعًا محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رءوس أموال كبيرة، مؤكدًا أنه لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور.



وأضاف "صبرى"، أن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن تسهل الدولة له كل شيء ونقوم بإعطائه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء، ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني إلى أن تلك الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رءوس أموال كبيرة، ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء ومثل هذه الأمور".



وأوضح، أنه تم إصدار 22 رخصة ذهبية للشركات وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه بمجرد تقدم المستثمر بهذا الكم من الاستثمار تعطيه الدولة رخصة ذهبية، ثم تقوم كل الأجهزة المعنية بتفعيل هذه الرخصة، وبذلك أشجع الكثير من المستثمرين.

وتابع: "فى البداية بعض الجهات كانت متخوفة من الاستثمار، ولكن اليوم هناك حالة من الاطمئنان، ونطالب بإعطاء الرخصة لعدد أكبر، مقدمًا الشكر للدولة فى الحوار الوطنى على هذا المجهود الذى يعطى المستثمر ثقة أكبر فى الدولة".