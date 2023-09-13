الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجابرى: استجابة الرئيس الفورية لتوصيات الحوار الوطنى "شىء أكثر من رائع"

النائب شريف الجابري
النائب شريف الجابري

قال النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس السيسي الفورية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني «شيء أكثر من رائع»، مشيرًا الى أن الجميع تفاجأ بسرعة الاستجابة. 

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني تسير على نفس طريقة الأولى، ومقترحات الشباب تتسم بالحماس والرؤية والطموح، كما الدولة تسير بسرعة فى إطار التمكين السياسي للشباب خلال الـ6 سنوات الماضية ما لا يمكن مقارنته بما سبق.

مؤتمرات الشباب يقودها الرئيس السيسي شخصيًا

وتابع: «مؤتمرات الشباب يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا وبها حوارات مفتوحة مع الشباب بكل أطيافه هو شىء رائع جدًا يعطي ثقة ودفعة للشباب»، قائلًا إننا خرجنا من مرحلة الشعارات إلى التمكين الفعلي للشباب.

كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.

واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية.

الرئيس السيسي السيسي الشيوخ مجلس الشيوخ وكيل لجنة الشباب الحوار الوطنى

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