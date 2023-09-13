الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني يناقش التضخم وغلاء الأسعار في جلسة تخصصية لصياغة المخرجات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقد الحوار الوطني،  جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة "مصادر ارتفاع الأسعار وشبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.

يأتي ذلك استكمالاً لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات.

وناقش الحضور عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه وغلاء للأسعار وطرق حلولها.

السياسة النقدية

كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الاسعار. مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.

واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلي رئيس الجمهورية.

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غدًا.. جلسة تخصصية لمناقشة غلاء الأسعار في الحوار الوطني

 

صياغة المخرجات غلاء الأسعار التضخم الحوار الوطنى الأكاديمية الوطنية للتدريب ارتفاع الأسعار المحور الاقتصادي

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