ضياء رشوان: الحوار الوطنى يُناقش آليات مواجهة الاقتصاد غير الرسمى غدًا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني رفع إلى رئاسة الجمهورية مئات المقترحات، لافتًا إلى أنه تم رفع 27 مقترحًا في المحور الخاص بالثقافة والهوية، بعضها معه آليات الحل.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يناقش غدًا في جلسة خاصة الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، في لجنة الاستثمار الخاص، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر حجمه ضخم جدا.

المخاطر التي تواجه العاملين في الاقتصاد غير الرسمي

وأوضح أن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون أخطارًا، مثل وجودهم خارج الغطاء التأميني ومنظومة التأمين الصحي والحماية الصناعية والحد الأدنى للأجور، ومن جهة الدولة فإن الاقتصاد غير الرسمي يكون خارج منظومة الحماية للمنشآت والورش وغيرها والضرائب، هذه الضرائب تعود عليه بخدمات أكبر بكثير من قيمتها.