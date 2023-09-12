الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يكشف موعد انتهاء الحوار الوطنى من ملف الأحزاب السياسية

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني حريص دائمًا على أن تكون الجلسات العامة فيها تعبيرًا عن كل الآراء، وأن تكون الجلسات الخاصة لتحويل الآراء إلى اتجاهات واضحة باقتراحات محددة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل ما يطرح في جلسات الحوار الوطني، وكل ما يناقش ويتفق عليه يكون من أجل المواطن، وكل المشاركين هدفهم صالح الوطن والمواطن في الأساس، حتى حين مناقشة أزمة غلاء الأسعار كان هناك إجماع على وجود مشكلة حقيقية، وضرورة وجود حلول وليس مسكنات.

موعد انتهاء الحوار الوطني من ملف الأحزاب السياسية

وذكر أن الحوار الوطني يجمع بين المركزية واللامركزية، ففي بداية تشكيل اللجان اختار مجلس الأمناء المقررين والمقررين المساعدين، واعتمد على وجود توازن، فإذا كان مقرر اللجنة مؤيدًا يكون المقرر المساعد معارضًا، وبالعكس، وأكد أن لجنة الأحزاب ستنتهي من كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية في مصر يوم الخميس المقبل.

ضياء رشوان الحوار الوطنى لجنة الاحزاب الأحزاب السياسية حديث الاخبار

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