الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. جلسة تخصصية لمناقشة غلاء الأسعار في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطنى عقد جلسة تخصصية مغلقة، غدًا الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

كانت جلسات الحوار الوطنى للأسبوع السادس، ناقشت أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

المحور السياسي 

ضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى التى عقدت الأحد الماضى، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.

بينما ناقشت جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

المحور المجتمعي 
أما المحور المجتمعى، ناقشت لجانه التى عقدت الخميس الماضى، ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، والتى تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".

الحوار الوطنى جلسة تخصصية الأكاديمية الوطنية للتدريب المقترحات المحور الاقتصادي

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

على طريقة البريميرليج.. 8 جوائز مستحدثة فى الموسم الجديد للدورى

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

رابطة الدورى تعلن عن لائحة جديدة بشأن تشكيل الفرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية