غدًا.. جلسة تخصصية لمناقشة غلاء الأسعار في الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطنى عقد جلسة تخصصية مغلقة، غدًا الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

كانت جلسات الحوار الوطنى للأسبوع السادس، ناقشت أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

المحور السياسي

ضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى التى عقدت الأحد الماضى، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.

بينما ناقشت جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.