الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء قافلة الأزهر الطبية بالشيخ زويد

جانب من القافلة
جانب من القافلة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأربعاء، أعضاء قافلة الأزهر الطبية التي يتم تنفيذها في مستشفى الشيخ زويد المركزي، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج اللازم بالمجان، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ومحافظ شمال سيناء.

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ثمن المحافظ الدور الذي تقوم به مؤسسة الأزهر بمحافظة شمال سيناء سواء في القوافل الدينية التي تقوم بنشر الإسلام الوسطي وصحيح الدين أو القوافل الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وقال د.محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القافلة، إن القافلة يجري تنفيذها طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج (حياة كريمة)، وطبقا للخطة الاستراتيجية لجامعة الأزهر الشريف (لجنه خدمة المجتمع وتنميه البيئة).

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وأضاف صديق أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين وتقديم العلاج المجاني فى التخصصات الطبية وهي "باطنه - مسالك - عظام - رمد - أطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف وأذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي"

وأضاف أن القافلة ستقوم أيضًا بعقد عدد من الندوات التوعية وإجراء تحويلات العمليات الكبرى لمستشفيات الجامعة، بجانب توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا عبارة عن 1000 كرتونة مواد غذائية و1750 شنطة مدرسية و600 لعبة أطفال و1500 شنطة ملابس، بجانب توزيع كمية من الأدوية علي مختلف مستشفيات المحافظة، وإجراء امتحانات محو الأمية.

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من جانبه، قال د.طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة المقبل.

الأزهر الشريف شمال سيناء مستشفي الشيخ زويد المركزي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة القوافل الدينية

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