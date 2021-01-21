الكشف على 173 مريضا في قافلة للهلال الأحمر في الشيخ زويد

أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن توقيع الكشف الطبي على 173 حالة مرضية في قافلة الهلال الأحمر الطبية في مستشفى الشيخ زويد المركزي، والتي تأتي ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر بشمال سيناء.وأضاف مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه بجانب توقيع الكشف الطبي تم إجراء الأشعة والفحص والتحاليل من خلال أطباء القافلة، مشيرًا إلى توقيع الكشف والتحليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان.وأشار «شوكة» إلى أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية، وهي «الباطنة -الأطفال -الأنف والأذن- المسالك البولية- الجراحة العامة- الرمد»، مؤكدًا أن القافلة مستمرة حتى الخميس.يذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصري تنظم، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية الشؤون الصحية، قافلة طبية في عدد من التخصصات الطبية، في مستشفى الشيخ زويد، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.