الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فورمسينيو يعلن تشكيل "فيوتشر" قبل مواجهة بطل تنزانيا في الكونفدرالية

مدرب فيوتشر
مدرب فيوتشر

أعلن البرتغالي ريكاردو فورمسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة “سينجيدا” بطل تنزانيا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

ويحل “فيوتشر” ضيفًا على بطل تنزانيا يوم 17 سبتمبر الجاري،  في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

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24 لاعبًا في قائمة فيوتشر لمواجهة الفريق التنزاني

واختار المدرب البرتغالي، 24 لاعبًا ضمن قائمة فريق “فيوتشر” لمواجهة سينجيدا التنزاني في مباراة الذهاب.

وضمت قائمة فيوتشر لمواجهة الفريق التنزاني كلاً من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - أحمد يحيى – محمد طارق

خط الدفاع: باسم علي – علي الفيل – طارق طه – محمد عبد السلام – خالد رضا – جوناثان نجويم – محمد ربيعة – محمود رزق

خط الوسط: محمد نصير – غنام محمد – محمد محمود – أيمن الصفاقسي – عمر عبد الفتاح – باباتوندي بيلو – ناصر ماهر – علي زعزع – عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم: مروان محسن – محمد فاروق – عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف.


واستعاد فريق فيوتشر جهود الثنائي علي زعزع، لاعب المنتخب الأوليمبي وعمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الأول، وذلك بعد مشاركتهما في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء استعدادا للسفر إلى تنزانيا.

3 وديات في معسكر الإسكندرية

كان فريق فيوتشر قد استعد للموسم الجديد ومواجهة الكونفدرالية الأفريقية، من خلال خوض 3 مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج وسموحة خلال معسكره الأخير بالإسكندرية.

وفاز فريق فيوتشر على بروكسي بهدف نظيف قبل أن يهزم سبورتنج بهدفين مقابل هدف ثم انتصر على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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