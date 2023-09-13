بعثة فيوتشر تغادر القاهرة لمواجهة سينجيدا التنزانى اليوم

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لمغادرة مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات المقبلة، في طريقها لتنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق سينجيدا التنزاني.

ويستهل فيوتشر سابقا "مودرن فيوتشر" بمسماها الحديث، موسمه الثاني على التوالي داخل أدغال القارة السمراء وتحديدا الكونفيدرالية الإفريقية، بمواجهة بطل تنزانيا.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا بالكونفيدرالية

ومن المقرر أن يواجه مودرن فيوتشر نظيره سينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية، يوم 17 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية الإفريقية.

بينما تقام مواجهة الإياب هنا بالقاهرة، أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته، أو الأول من أكتوبر المقبل.

ويشارك مودرن فيوتشر، بالكونفيدرالية، بعدما أنهى الموسم الماضي بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، جمعها من 15 فوزا و13 تعادلا، و6 هزائم.

واستهل فيوتشر ظهوره الأول بالمسابقة القارية، نسخة 2022 الماضية، بتوديع مرحلة المجموعات، بعد تذيله قاع المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، والتي ضمت كلا من الجيش الملكي المغربي وبيراميدز وأسكو كارا التوجولي.

ويذكر أن قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد (2023 /2024)، والتي أجريت مساء الاثنين الماضي، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، قد أسفرت عن وقوع مودرن فيوتشر في مواجهة صعبة أمام فاركو، في الجولة الافتتاحية لكلاهما.

جدول مباريات مودرن فيوتشر خلال موسم 2023 /2024

الجولة الأولى

فاركو & مودرن فيوتشر

الجولة الثانية

مودرن فيوتشر & الداخلية

الجولة الثالثة

طلائع الجيش & مودرن فيوتشر

الجولة الرابعة

مودرن فيوتشر & بيراميدز

الجولة الخامسة

البنك الاهلي & مودرن فيوتشر

الجولة السادسة

مودرن فيوتشر & إنبي

الجولة السابعة

مودرن فيوتشر & الزمالك

الجولة الثامنة

المصري & مودرن فيوتشر

الجولة التاسعة

مودرن فيوتشر & سيراميكا كليوباترا

الجولة العاشرة

الإسماعيلي & مودرن فيوتشر

الجولة الحادية عشرة

مودرن فيوتشر & الجونة

الجولة الثانية عشرة

بلدية المحلة & مودرن فيوتشر

الجولة الثالثة عشرة

مودرن فيوتشر & المقاولون العرب

الجولة الرابعة عشرة

سموحة & مودرن فيوتشر

الجولة الخامسة عشرة

مودرن فيوتشر & زد

الجولة السادسة عشرة

الاتحاد السكندري & مودرن فيوتشر

الجولة السابعة عشرة

مودرن فيوتشر & الأهلي