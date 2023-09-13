الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مجدي علام: تحركنا من تغير المناخ لغليان الكرة الأرضية ولا يمكن التنبؤ بها

الدكتور مجدي علام
الدكتور مجدي علام

قال الدكتور مجدي علام، مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن العام الماضي شهد أكبر كمية حرائق الغابات في كاليفورنيا وكندا ووصلت إلى تركيا، مؤكدًا أنها مقدمات مناخية تقول إن هناك ظواهر جامحة تحدث على أكثر من مستوى.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن سرعة الرياح والعواصف جزء من  التغيرات المناخية بحيث تحمل مناطق بأكملها وتدفع كميات المياه فهذا من التطرف المناخي، مؤكدًا أن التسعة أشهر الأخيرة حدث مقدمات لما يحدث حاليًا من الحرارة في الشتاء وغيرها من الظواهر.

القشرة الأرضية عبرت عن غضبها بالزلزال

وتابع، أن القشرة الأرضية عبرت عن غضبها بالزلزال أو انفصال الجزر، كما حدث في اليابان، مؤكدًا أنها ظواهر جامحة لأننا لا نستطيع التنبؤ بها ويوجد مقدمات تشير إلى ذلك لكن التنبؤ بها بدقة بحدوث سيول في يوم أو تحديد ساعة لها.

وأكد أن المؤشرات التي تظهر في مناطق المسطحات المائية تختلف عن الأخرى البحر المتوسط شبه مغلق وما يحدث فيه مختلف عن المحيط الهادي، مشيرًا إلى أننا تحركنا من تغير المناخ لغليان الكرة الأرضية.

مجدي علام تغير المناخ غليان الكرة الأرضية التطرف المناخي الزلزال التنبئو ظواهر جامحة

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