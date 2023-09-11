محمد فهيم: التغيرات المناخية سبب العاصفة "دانيال" فى هذا التوقيت

قال محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات التغير المناخي، إن العاصفة "دانيال" لم يكن من المفترض أن تأتي في هذا التوقيت لأننا ما زلنا في فصل الصيف، ولكن التغيرات المناخية تسببت في حدوثها بهذا التوقيت.

العاصفة دانيال تضعف كلما مر الوقت

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن العاصفة تسببت في سقوط كميات كبيرة من الأمطار والسيول في ليبيا، مشيرًا إلى أن العاصفة دانيال عندما اتجهت شرقًا ودخلت الحدود المصرية أسقطت أمطارًا خفيفة على هضبة السلوم وجزء من سيوة وغرب مطروح، والعاصفة بدأت تضعف وكلما مر الوقت ضعفت أكثر.

وأكد أن المظاهر كلها غريبة، وهذا يعود لتغير المناخ، واليوم نحن في وسط هذه الأحداث ونرى كيف انقلبت الأمور.