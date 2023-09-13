الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا.. إزالة 11 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ببني مزار

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 11 حالة تعدي وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار،  واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث نفذت ١١ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية .

وقاد شريف سمير ويسرى محمد نائبا رئيس المركز بنى مزار، بالتنسيق مع إدارة الازالات والاشغالات، حملة لإزالة حالتي تعدى بالبناء على أرض خارج الحيز العمرانى بحى غرب على مساحة قيراط وكذلك 4 حالات بحى شمال الاولى بحوض واصف علي مساحة 12 سهم ، والثانية بحوض العمدة علي مساحة 12 سهم والثالثة والرابعة بحوض بين الجسرين علي مساحة 22 سهم.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات والتنظيم بالحسينية قام برصد وإزالة 4 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية وقرية نزلة الدليل على مساحة قيراطين كما قام حى جنوب المدينة وبالتنسيق مع ادارة الازالات والاشغالات بغلق وتشميع منزل بمنطقة القومية لايقاف اعمال البناء المخالف بالدور الرابع العلوى مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأكد رئيس المركز والمدينة،  أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي تكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين بدون أية أستثناءات، مشيرا إلي أن هذه التعديات ومخالفات البناء يتم رصدها سواء عن طريق منظومة المتغيرات المكانية أو فرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري ويتم إزالتها علي الفور.

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المنيا إزالة 11 حالة تعدي ومخالفات بناء حملات لإزالة التعديات مركز بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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