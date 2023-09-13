كيف أسقطت الداخلية ثلاجة الموز الأثرية في سوهاج؟

استغل 4 أشخاص ثلاجة موز كائنة بميدان العارف بسوهاج في تخزين قطع أثرية بملايين الجنيهات تحصلوا عليها بالطرق غير الشرعية.

وحاول المتهمين بيع تراث وحضارة بلادنا بطرق غير شرعية، لكن كان قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" لهم بالمرصاد واستطاع كشف مخططهم الإجرامي بنهب ثروات البلاد.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمين بحيازتهم القطع الأثرية والترويج لبيعها وأضافوا أن القطع المضبوطة ناتج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

مغارة علي بابا: حبس 4 أشخاص بحوزتهم قطعا أثرية

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وبحوزتهم كميات كبيرة من القطع الأثرية 4 أيام على ذمة التحقيقات وتقدر قيمة المضبوطات بملايين الجنيهات.

المضبوطات داخل مغارة بسوهاج

وعثر بحوزة المتهمين على جوالين بداخلهما (تمثال من الحجر الجيرى "طوله 1 متر منقوش عليه رسومات من معظم الاتجاهات" - 2 قطعة أثرية من معدن البرونز على شكل مكحلة تعود لعصر الدولة القديمة - 4 أوانى من البازلت الأسود مختلفة الأشكال والأحجام - 2900 عملة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى).

معاينة مفتش أثار منطقة سوهاج

بإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى آثار منطقة سوهاج قرروا أن جميع المضبوطات والعملات أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى القديم وسيتم البت فى التمثال عقب العرض على الجهات المختصة.

قطع أثرية داخل ثلاجة موز

كانت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" تنسيقًا ومديرية أمن سوهاج أكدت حيازة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج) قطع أثرية داخل ثلاجة موز كائنة بميدان العارف بسوهاج بقصد الاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية بحوزتهم المضبوطات) وبعرضهم على النيابة العامة أصدرت قراراها المتقدم.