ضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في حملات أمنية

رصدت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 52 كيلو جرامًا) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,700,000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (مركز شرطة الزقازيق - قسم شرطة أول الزقازيق) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حيث تم ضبط (عاطل – له ملعومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – 240 قرص مؤثر – سلاح أبيض –ميزان حساس). وضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيدرو) و ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – 400 قرص مخدر ومؤثر – سلاح أبيض). بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام (6 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية).. بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي الإتجار بالمواد المخدرة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 1,540 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - طبنجة - 3 فرد خرطوش وطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى). بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة بيعهم للمواد المخدرة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.